"Будто через забор за абрикосами": Влад Яма отличился новым высказыванием в адрес Леси Никитюк

Только поутих старый скандал, как хореограф снова подлил масла в огонь

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesianikituk

В пятом выпуске шоу "Танцы со звездами" не обошлось без очередных скандалов и уходов, ведь паркет оставила пара Маша Ефросинина и Максим Леонов. Кроме того, после двухнедельного скандала с телеведущей Лесей Никитюк судья шоу Влад Яма снова отличился новым острым комментарием в адрес телеведущей.

На этот раз Влад позабавил публику довольно резким суждением о Лесе. Никитюк и ее партнер Максим Ежов в пятом выпуске шоу выступили со страстным танцем танго. Комментируя номер, Яма назвал участников одной из сильнейших пар проекта, однако все же нашел повод сделать несколько замечаний.

"Будьте осторожны с поддержками. Заходы на поддержки должны быть почти незаметными. Потому что когда (Леся. – Ред.) залезала там на Максима, то было немного, будто через забор за абрикосами", – сказал Яма.

Отметим, что Леся Никитюк на этот раз воздержалась от ответа, ее реакцию на слова Ямы можно было прочитать по выражению лица.

Напомним, в одном из предыдущих эфиров после выступления на шоу Леси Никитюк Влад Яма резко высказался в адрес ведущей. После номера он попросил Лесю повторить движения бедрами во время танца, после чего сказал: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав, Леся перебила члена жюри, ответив ему: "Рот нужно закрывать".

В своем следующем выступлении Леся уже посмеялась над собой и во время оценок жюри заклеила себе рот скотчем.