Будущий малыш Ричарда Гира и Алехандры Сильвы получил благословение Далай-ламы

Супруга актера официально подтвердила, что они станут родителями во второй раз

Ричард Гир и Алехандра Сильва. Фото: Getty

69-летний голливудский актер Ричард Гир совсем скоро станет отцом во второй раз. И это официально. Радостной новостью его супругу Алехандра Сильва поделилась на странице в Instagram.

"Очень особый момент всего несколько минут назад. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли объявить об этом раньше, чем поделились этой новостью c его святейшеством Далай-ламой", – сообщила будущая мама.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere) 16 Вер 2018 р. о 7:10 PDT

Напомним, слухи о том, что знаменитый голливудский актер Ричард Гир скоро станет отцом распространились еще в августе. Однако знаменитая чета подтвердила информацию только сейчас. Известно, что Ричард Гир исповедует буддизм, а с Далай-ламой они давние друзья. Актер уже более 40 лет возглавляет международный комитет в поддержку Тибета.

У Ричарда и Алехандры уже есть дети от предыдущих отношений. У Гира – 17-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл. У Сильвы – пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.

Ранее мы сообщали, Ричард Гир и Алехандра Сильва сыграли свадьбу в Нью-Йорке в мае. Свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля. На религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.