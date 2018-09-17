Будущий малыш Ричарда Гира и Алехандры Сильвы получил благословение Далай-ламы
Супруга актера официально подтвердила, что они станут родителями во второй раз
69-летний голливудский актер Ричард Гир совсем скоро станет отцом во второй раз. И это официально. Радостной новостью его супругу Алехандра Сильва поделилась на странице в Instagram.
"Очень особый момент всего несколько минут назад. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли объявить об этом раньше, чем поделились этой новостью c его святейшеством Далай-ламой", – сообщила будущая мама.
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Напомним, слухи о том, что знаменитый голливудский актер Ричард Гир скоро станет отцом распространились еще в августе. Однако знаменитая чета подтвердила информацию только сейчас. Известно, что Ричард Гир исповедует буддизм, а с Далай-ламой они давние друзья. Актер уже более 40 лет возглавляет международный комитет в поддержку Тибета.
У Ричарда и Алехандры уже есть дети от предыдущих отношений. У Гира – 17-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл. У Сильвы – пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.
Ранее мы сообщали, Ричард Гир и Алехандра Сильва сыграли свадьбу в Нью-Йорке в мае. Свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля. На религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.