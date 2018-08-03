Бумбокс и O.Torvald презентовали клип "Вечiр в Рio" и раскрыли детали съемок

Клип был снят за двое суток на 29 километре трассы Киев-Чоп

Женя Галич и Андрей Хлывнюк. Фото: пресс-служба

Вчера, 2 августа, два популярных украинских группы – Бумбокс и O.Torvald презентовали клип на песню "Вечiр в Рio".

Популярный украинский рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал, как проходили съемки клипа.

"Песня "Рио" была написана во время работы над альбомом "Ти Є" в 2014 году. У группы O.Torvald была крутая музыка, но мы не знали, как это реализовать. И вот однажды на студию приехал Андрей Хлывнюк и начал напевать свои варианты текста. В итоге получилась общая песня, которая называется "Вечер в Рио", — рассказал Галич.

Фото: персс-служба

По его словам, изначальная версия клипа принципиально отличалась от того, что получилось в итоге.

"Когда начали снимать клип, то хотели привлечь огромное количество девушек, которые должны были соревноваться за нас с Андреем Хлывнюком: валяться в грязи, перетягивать канат, фехтовать шпагами, участвовать в скачках на ипподроме и т.д. Но в итоге мы остановились на том, что одна неравнодушная к нам девушка будет "убивать" нас, гоняясь за нами на автомобиле", — рассказал лидер O.Torvald.

По его словам, для съемок музыкантам потребовалась немалая сноровка и хорошая физическая форма.

"Бегать приходилось много и долго. Андрей сейчас в прекрасной форме – ему достался спортивный образ, поэтому он бегал в кроссовках. А мне нужно было бегать в туфлях и в строгом костюме. И где-то к первому-второму часу автомобильных бегов у меня на ногах появились кровавые следы...это было очень больно. Так что на съемках клипа "В Рио" была пролита кровь Галича", — пошутил музыкант.

В основе клипа лежит идея погони. В нем герои Хлывнюка и Галича пустили в ход все средства – бросались мобильным, хаотично стреляли, пели и все это время бежали сквозь ночь, чтобы спастись от разъяренной девушки, которая гналась за ними на автомобиле. В клипе нет смертей,но есть открытый конец. Так что каждый сам решает – убили героев или нет.

Режиссером видео стал Никита Квасников – темная лошадка украинского клипмейкерства, а главную женскую роль сыграла Анна Рикунова. Клип был снят за двое суток на 29 километре трассы Киев-Чоп.

Напомним, O.Torvald берут паузу на год.

Ранее Бумбокс и The Gitas представили клип на песню "Тримай мене".