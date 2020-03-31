"Был влюблен в воспитательницу": DZIDZIO поделился историей и фото из детского сада

Михаил Хома признался, что во время обеденного сна целовал подушку

Популярный украинский певец DZIDZIO, который ранее показал огромный синяк, поделился забавной историей из детства. Выяснилось, что в детском садике Михаил Хома был влюблен в воспитательницу. И когда его сверстники спали, будущая звезда целовал подушку.

Однако на этом драматическая история не заканчивается: по словам DZIDZIO, няня ревновала мальчика, а ее злость доставалась другим детям. На своей странице в Instagram Михаил Хома также поделился фото, на котором позирует совсем маленьким с воспитательницей и няней. Артист также предложил подписчикам угадать, где няня, а где воспитательница.

"В детском саду в обед, когда все дети спали, я не спал... Я целовался с подушкой, потому что был влюблен в воспитательницу. А няня ревновала и сгоняла свою злость на всех, кто уписался! Угадайте, где на фото воспитательница, а где няня?", – написал DZIDZIO.

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