Был женат на пенсионерке: экс-супруг Лолиты Милявской скрыл фиктивный брак

Российский спортсмен женился ради гражданства

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: Instagram

Российская певица Лолита Милявская сейчас находится на этапе бракоразводного процесса со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, которого она обвиняет в измене и желает признать брак недействительным. На днях певице даже удалось выиграть первое дело в суде, но фиктивность брака еще предстоит доказать.

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Неожиданно в деле всплыл интересный момент. Оказывается, 45-летний теннисист родом из Беларуси скрыл фиктивный брак с 65-летней пенсионеркой. Женат он был на протяжении восьми месяцев, а штамп поставил ради получения российского гражданства.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"Бывшая жена была старше Иванова больше, чем на 20 лет. Брак был заключен в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов получил российское гражданство по упрощенной системе, после чего развелся", — цитирует слова адвокат Лолиты издание Starhit.

Напомним, что суд отказал артистке в официальном расторжении брака. После чего Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой. В свою очередь, тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

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