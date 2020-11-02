"Была Алентова, а стала...": в Сети обсуждают внешний вид 78-летней звезды "Москва слезам не верит"
Поклонники считают, что актриса перестаралась с пластикой лица
В Сети появилось фото актрисы Веры Алентовой, которое шокировало ее поклонников. Те уверены, что звезда фильма "Москва слезам не верит" перестаралась с пластическими операциями. Смотрите, как сейчас выглядит известная советская артистка.
На днях российская актриса Дарья Повереннова разместила на своей странице в Instagram фото с 78-летней Верой Алентовой.
"Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!", – высказалась о старшей коллеге Дарья.
Однако с актрисой согласны не все. В комментариях к снимку пользователи соцсети оставили множество сообщений, в которых высказали свое мнение о внешнем виде Алентовой.
"Как же ее изменила пластика. Была Алентова, а стала... Моя любимая актриса", "Да, узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это", "Выглядит Алентова здесь не очень... Мягко говоря...", "Совсем не узнаваема стала Вера Валентиновна... ", – пишут поклонники актрисы.
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