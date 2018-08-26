Была или не была в реанимации? София Ротару прокомментировала "ухудшение здоровья"

После концерта у Софии Ротару действително возникли проблемы со здоровьем

София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

В субботу, 25 августа, поздно вечером в российских СМИ появилась информация, что знаменитую певицу Софию Ротару, которая недавно отпраздновала свое 71-летие, экстренно госпитализировали в одну из больниц в Уфе. Первыми об этом сообщила уфимская служба новостей Ufa1 со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, Ротару пела на корпоративе и к концу выступления ей стало плохо.

Однако позже концертный директор певицы Сергей Лавров не подтвердил факт ее госпитализации в реанимационное отделение больницы, передает ТСН. По его словам, у Ротару просто повысилось давление из-за жары.

"С Софией Михайловной все хорошо, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке", – сказал он.

И вот сейчас стало известно, что с 71-летней певицей все хорошо, однако, действительно, проблемы со здоровьем у нее возникли. Об этом написала сама Ротару на странице в Instagram, разместив фото с сыном, где они уже едят мороженое.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" – написала певица.

София Ротару с сыном Фото: instagram/sofiarotaru.official

Напомним, София Ротару показала семейные фото с сыном, сестрой и внуками. Кроме того, мы сообщали, что сын Софии Ротару прокомментировал слухи о ее замужестве.