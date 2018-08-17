"Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя": Настя Каменских возмутила сеть откровенным фото

Многие также поддержали певицу в комментариях к фото

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских всегда привлекала внимание не только своим голосом, но и фигурой. Ее формы часто становились предметом обсуждения в сети, особенно после того, как певица активно стала заниматься спортом и заметно похудела.

Ее снимками в сети то восхищаются, то критикуют их. На этот раз Настя опубликовала довольно откровенное фото, чем возмутила многих своих подписчиков.

"Сейчас мода оголяться у всех звезд? Мне жаль, отписываюсь", "Настя этот образ никого уже не берет он устарел таких миллионы", "Совсем стыд потеряла, пора на окружную себя рекламировать, ещё называется ведущая детского шоу", "Настюша, ты, конечно, очень красивая, но это правда перебор. Зачем такие фото выставлять. Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя", "Как дешево..на большее она просто неспособна...противно это и куда ей понять", "По-моему у Насти после похудения не только во внешности а и в голове произошли изменения. Была милая и привлекательная, а стала вульгарный и пошлой, очень жаль", – написали возмущенные пользователи Instagram.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Тем не менее, тех, кто поддержал Настю было не меньше: "Ничего пошлого или лишнего нет! Очень сексуально) круто)", Настя, все супер! Не слушай никого. Живи в свое удовольствие. Тебе есть чем похвастать. Фигура шикарная. Ты это заработала своим трудом. Гордость собой. И показывал себя!", "Настя не слушай слова завистников! Ты лучшая!!! Ты уникальна душой и телом! Не кто не имеет права осуждать, кому не нравиться пусть не смотрят."

Напомним, в сети "рассекретили" совместный отдых Насти Каменских и Потапа".

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках.