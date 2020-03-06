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Были сомнения: возлюбленная Илона Маска подтвердила, что беременна от миллиардера

Певица Граймс переживает за будущего ребенка

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:34
Илон Маск и Граймс
Илон Маск и Граймс
Фото: Getty Images

Беременная возлюбленная миллиардера Илона Маска Граймс подтвердила, что отцом будущего ребенка является генеральный директор SpaceX и Tesla. До этого пресса лишь предполагала, что Илон вскоре станет отцом.

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31-летняя певица в интервью Rolling Stone рассказала о своей беременности и о страхах, с которыми она теперь ежедневно сталкивается. По ее словам, девушка побаивается за будущего первенца, но очень сильно любит Илона Маска.

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"Даже если беременность и великая вещь, для женщины она может означать жертву своей свободой и телом. Это сумасшедшая вещь, и лишь половина населения должна решиться на нее. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс. В этот момент я словно пожертвовала своей силой. Прежде в своей жизни я ничем не жертвовала. Я действительно очень люблю своего бойфренда. Я беспокоюсь, что мой ребенок будет таким же сумасшедшим, как и я", – призналась возлюбленная Илона Маска.

Напомним, что у Илона Маска есть пятеро сыновей от брака с канадской писательницей Джастин Уилсон. Пара развелась в сентябре 2008 года.

О звездных детях смотрите в сюжете:

Ранее мы также писали, что возлюбленная Илона Маска опубликовав необычный снимок "прозрачного" живота.

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