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"Было непросто": KAZKA перед финалом Нацотбора сделала заявление

Солиста группы написала в Instagram трогательное послание

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:39
Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая
Фото: instagram.com/kazka.band

Известная украинская группа KAZKA, которая принимает участие в Нацотборе на Евровидение-2019, перед финальным выступлением сделала заявление на своей официальной странице в Instagram.

"Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Нашу команду, семьи, наших непревзойденных слушателей. Вместе с вами мы готовы на все", – написала вокалистка коллектива Александра Зарицкая.
 

INSTAGRAM (@kazka.band)

Пользователи сети засыпали музыкантов комментариями.

"Мне понравилось ваше выступление вживую! Конечно, волновалась, немного дрожал голос, может слишком громко слышала себя в мониторы, но вышло неплохо. Полностью поддерживаю жюри в этом плане. Главное – концепция вашего номера, сильная и самобытная! На финале нужно просто кайфовать от себя и от происходящего на сцене! Помните, что не всем дано попасть и на эту сцену Нацотбора, а вы уже там! Это уже успех! Дальше – обязательно только больше", – написала подписчица под ником katty_rina

"Тримаю за вас кулачки, все буде добро, удачі", "Все буде добре, головне кайфанути від виступу. Ви переможете, це ж ясно", "Все получиться! Мы с вами! Мы верим!", – написали другие юзеры.

Ранее мы описывали все подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019".

Мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". 

О том, как группа KAZKA готовилась к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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