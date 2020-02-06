"Было три адских дня": что на самом деле произошло у Любови Успенской с 30-летней дочерью

Певица со слезами на глазах рассказала о ссоре с Татьяной Плаксиной

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

После скандального заявления дочери российской певицы Любови Успенской о том, что ее звездная мама душила и запирала дверь на ключ, разгорелся настоящий скандал. Певица даже намерена подать в суд на журналистов, которые удерживали 30-летнюю Татьяну Плаксину у себя несколько дней и, по словам артистки, заставили говорить в эфире неправду. Ко всему, Успенская заплатила 100 тысяч рублей телевизионщикам, чтобы забрать дочь домой.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Андрей Малахов отправился к Успенской домой, чтобы из первых уст узнать всю правду о произошедшей ситуации. По словам певицы, они действительно повздорили с Таней после того, как девушка вызвала домой полицию. Отметим, что в сентябре 2018 года Татьяна попала в аварию на Коста-Рике и вынуждена была проходить длительное лечение. После всего этого у Плаксиной возникли психологические проблемы и сейчас в семье наступили трудные времена.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Она находится дома, абсолютно никто ее не держит, никто ее не закрывает. Она понимает, что сегодня зомбирована. Я не могу найти с ней общий язык. Когда она вызвала полицию, я была в доме. Я даже не понимала, зачем она ее вызвала. Ей, наверное, хотелось убежать, и она думала, что я ее не выпущу. Я ей тогда сказала: "Когда полиция приедет, она поймет, что я тебя закрыть не могла и тебя заберут на проверку, подумают, что ты психически больна", – рассказывает Любовь.

На следующее утро подавленная Любовь зашла к дочери в комнату и сказала ей, что не может больше ее видеть, ведь та поступила хуже врага, вызвав полицию домой: "Таня, я не могу тебя видеть. Я не могу находиться с тобой в одном доме. Уходи. После этих слов она собралась и ушла из дома. Если бы я знала тогда, что у нее серьезный план (участие в прямом эфире, – Ред.), я бы ее держала всеми силами".

Отметим, что Любовь Успенская намерена судиться с телеканалом и будет требовать от него 500 тысяч долларов.

Напомним, что российская ведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальное интервью ее дочери Татьяны Плаксиной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.