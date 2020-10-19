Бывшая девушка Дмитрия Стужука: "На похоронах не была, но помолилась за него в церкви"

Блогер встречался с Надин Медведчук всего пару недель

Бывшая девушка умершего от коронавируса блогера Дмитрия Стужука Надин Медведчук рассказала об их отношениях и знакомстве с Софией Стужук, также известным блогером и бывшей женой Дмитрия. К слову, Надин – тоже блогер, которую ранее обвиняли в мошенничестве. Но обо всем по порядку.

На днях Сеть потрясла новость о смерти известного блогера Дмитрия Стужука, который болел коронавирусом. У мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а COVID-19 вызвал осложнения на сердце.

Дмитрий Стужук и Надин Медведчук

Скорбит об утрате сейчас не только бывшая жена Дмитрия София, с которой у них трое общих детей, но и бывшая девушка Дмитрия – Надин Медведчук, с которой у него был непродолжительный роман, завязавшийся вскоре после расставания с Софией.

Дмитрий и Надин встречались менее месяца, но за это короткое время девушка успела проникнуться симпатией к Стужуку. Она призналась, что их отношения прекратились, когда в августе этого года Дмитрий улетел в Турцию, где отдыхала София с детьми. Тогда мужчина якобы надеялся наладить отношения с бывшей женой и провести время с детьми.

Надин Медведчук и Дмитрий Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy, instagram.com/nadin5_

"Наши отношения длились около двух-трех недель. Дима заявлял, что тема брака для него закрыта, и он не собирается возвращаться к Соне. У нас были прекрасные доверительные отношения, я просто летала от счастья. Но в один момент Дима вместо оговоренного свидания со мной полетел в Турцию, где в тот момент отдыхала Соня. Сказал, если помирится с Софией, то расскажет мне. Это для меня было точкой в нашем романе. Я за то, чтобы семья была полноценной, отец был рядом с детьми", — призналась Надин Медведчук в беседе со "СтарХитом".

По словам Надин, Дмитрий сильно переживал нелегкое расставание с Софией, которая, к слову, ранее обвиняла Стужука в абьюзе и называла их отношения "токсичными".

София и Дмитрий Стужук с детьми Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Медведчук не стала активно обсуждать смерть Дмитрия в соцсети и "пиариться" на этой теме. Однако все же ответила на несколько вопросов подписчиков в Instagram.

Она призналась, что не присутствовала на похоронах Дмитрия, но "помолилась за него в церкви".

Скриншот: соцсети

"Больно, очень больно. Не хочется верить, но это не сравнить с болью самых близких ему людей. Надо их поддержать", – пишет Надин, отвечая на вопросы о Дмитрии.

На вопрос, любила ли она Стужука, девушка ответила, что их отношения были слишком короткими для возникновения такого чувства, и она испытывала к Дмитрию лишь симпатию. Также Надин призналась, что старается поменьше писать о Дмитрии и показывать свои переживания, так как сейчас ее атакуют хейтеры, которые уверены, что девушка лишь "ловит хайп" на теме о смерти Стужука.

Скриншот: соцсети

Знакомство Надин Медведчук и Софии Стужук

Незадолго до смерти Дмитрия, Надин лично познакомилась с Софией. Девушки даже успели пообщаться.

"Мы вчера с тобой разговаривали, и кто бы мог подумать, что так все изменится, вот бы тогда знали и могли все изменить! Просто хочу помочь, поддержать, но не знаю, как...Сердце разрывается! Прими мои соболезнования! Держись", – обратилась Надин к Софии в день смерти Дмитрия.

Как пишет "СтарХит", их знакомство произошло в день, когда Дмитрия отвезли в реанимацию. Девушки познакомились в стоматологической клинике.

Скриншот: соцсети

Надин Медвечук: что известно о девушке

Надин – украинский блогер и бизнесвумен. Как пишет "СтарХит", девушка занимается не только своим блогом, но и съемками в различных шоу и сериалах.

В СМИ ранее сообщалось, что пару лет назад Надин была замешана в скандале с проведением свадеб в Черновцах: девушка якобы занималась мошенничеством. Надин брала залог за проведение свадьбы, но потом сообщала о том, что у нее не получится провести торжество и предлагала вместо себя другого человека. Тем временем она проводила свадьбу других клиентов, а с человека, которого рекомендовала вместо себя, брала процент, пишет "Чернівецький промінь".

Надин Медведчук Фото: instagram.com/nadin5_

Ранее мы рассказывали, чем был известен Дмитрий Стужук.

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