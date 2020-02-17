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Бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством – СМИ

Ранее Кэролайн напала на бывшего парня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Getty Images

Английская телеведущая и радиоведущая Кэролайн Флэк, у которой был роман с принцем Гарри, покончила жизнь самоубийство. Об этом сообщает CNN. Как известно, принц Гарри с супругой Меган Маркл переехали жить в Канаду.

Узнайте, почему принц Гарри чуть не заплакал на сцене:

40-летнюю Флэк уволили с телешоу "Остров любви" еще в декабре 2019 года после того, как ее арестовали за нападение на бойфренда Льюиса Бертона. При этом мужчина подал на свою возлюбленную в суд.

Кэролайн Флэк
Кэролайн Флэк
Фото: Instagram

Женщина наняла лучших адвокатов, которые добились ее освобождения из-под стражи под залог. При этом 4 марта должно было состояться очередное судебное разбирательство по ее делу.

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Отметим, что в 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса. Позже Гарри женился на Меган Маркл. А у Флэк был целый ряд романов – в том числе с певцом Гарри Стайлсом, который был моложе ее на 14 лет.

Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение на свадьбу от бывшей принца Гарри – популярной британской певицы Элли Голдинг.

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