Бывшая невеста Козловского объяснила, почему уехала из Украины в Россию

Рамина Эсхакзай призналась, что хочет стать известной и популярной

Экс-невеста Виталия Козловского, автор YouTube канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай призналась, почему уехала из Украины в Россию. По словам девушки, украинцы не воспринимают ее как личность, а лишь ассоциируют с проектом "Холостяк-5" и чьей-то второй половинкой.

В интервью для шоу "Без комплексов", опубликованном в YouTube, Рамина отметила, что переехала из-за желания стать популярной и успешной без чьей либо помощи.

"Я решила скрыться, просто убежать из Украины, чтобы меня не трогали. Когда я вышла из проекта "Холостяк", я была просто Рамина. Потом резко стала чьей-то девушкой, стала мужским придатком. Я так не играю. Это задело мое эго. Я захотела стать публичной, показать, что я что-то могу без проекта "Холостяк" и мужчины. Поэтому и сбежала в Москву", – рассказала Рамина.

Певец Виталий Козловский с экс-невестой Фото: instagram.com/raminalalala

Девушка отметила, что после переезда в РФ она столкнулась с большим количеством хейта в Сети – ее упрекали в переезде.

"Мне писали: "Зачем ты поехала в Россию? Ты не любишь, значит, родину. А чем тебе в Украине не нравится?". Мне нравится, но меня в Украине никуда не брали. Мне что, сидеть и говорить: "Как шикарно у нас в стране, ничего, что вы меня не берете!?" Я молодая, мне нужно карьеру делать, становиться звездой", – сказала в интервью Рамина.

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Напомним, что певец Виталий Козловский в 2017 году сделал предложение звезде шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай. Однако вскоре пара рассталась, не успев дойти до ЗАГСа. Позже девушка призналась, что причиной их разрыва оказалась измена Козловского.

А недавно Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским.

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