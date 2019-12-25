Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

В 2017 году певец сделал предложение звезде шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай

Рамина Эсхакзай Фото: instagram/raminalalala

В марте 2017 года Виталий Козловский сделал предложение руки и сердца участнице реалити-шоу "Холостяк 5" Рамине Эсхакзай. Однако вскоре пара рассталась, не успев дойти до ЗАГСа. Спустя два года Эсхакзай назвала настоящую причину разрыва с Козловским.

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После того, как все узнали о том, что Козловский и Эсхакзай больше не вместе, экс-холостячка заявила, что ушла от любимого, потому что не была готова к браку. Накануне девушка призналась, что на самом деле причиной разрыва оказалась измена, пишет tochka.net.

Оказывается, Виталий Козловский одновременно встречался и с Раминой, и со своим концертным директором Юлией.

"Да, действительно, более года назад я прекратила отношения с Виталием Козловским по причине того, что перед свадьбой он мне сказал, что у него отношения с его директором и он закрутил роман ей назло, когда они поссорились. И он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо вместе смотримся, пресса позитивно реагирует, тем более, уже скоро свадьба. В общем, он решил озвучить мне такую информацию, после чего, конечно же, я ему сказала, сорри, но втроем мы встречаться не можем. И мы разошлись", – рассказала Рамина Эсхакзай.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай Фото: Instagram

Кроме того, певец предлагал любимой провести медовый месяц втроем.

"Мне хватило того, что он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем. Я спрашиваю: "Может быть, еще и номер один снимем?", а он: "Хорошая идея!" И я поняла, что не туда я попала и что нужно бежать", – вспоминает бывшая Козловского.

Напомним, что на свадьбу Алины Гросу, которая состоялась в июне этого года, Виталий Козловский пришел вместе со своим pr-менеджером Юлией Бакуменко.

Позднее артист признался, что у него есть девушка, и что он готов стать отцом.

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