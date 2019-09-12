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Бывшая невеста Владимира Кличко завела роман с братом экс-бойфренда – СМИ

Голливудская актриса была замечена в обществе Хикерсона Зака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери
Фото: Getty Images

Бывшую невесту украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер подозревают в романе с братом экс-бойфренда Брайана Хикерсона, который ее до этого жесткого избил, а сейчас ожидает наказания от суда.

Почему Хейден Панеттьер не может побороть депрессию:

Как сообщает Daily Mail, голливудская актриса была замечена в обществе с братом бывшего возлюбленного Заком Хикерсоном. Более того, пара держалась за руки и выглядела счастливой. Как рассказывают инсайдеры, Хейден и Зак весело провели время, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка.

Хайден Панеттьери с экс-бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Хайден Панеттьери с экс-бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Фото: Getty Images

"Он связался с Хейден, которая уже была в городе. Они просто бездельничали и держались за руки. В какой-то момент она прыгала вверх и вниз, делая смешные гримасы, а он напрягал мышцы и смеялся. Они выглядели счастливыми вместе", – рассказал источник издания.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-жену избил ее новый возлюбленный Брайан Хикерсон, то был обеспокоен таким исходом событий и ищет возможности встретиться с бывшей супругой. 

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Источник: The Daily Mail
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