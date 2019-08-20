Бывшая невеста Владимира Кличко после избиения переезжает в другой город – СМИ

Хайден Панеттьери решила уехать подальше от экс-бойфренда

Хайден Панеттьери Фото: Getty Images

Американская актриса Хайден Панеттьери, которую жестоко избил ее бойфренд Брайан Хикерсон, решила начать новую жизнь и переезжает из Лос-Анджелеса.

Почему Хайден Панеттьери не может побороть депрессию:

По информации Nicki Swift, бывшая невеста Владимира Кличко намерена перебраться в Нью-Йорк, чтобы уйти от экс-бойфренда.

"После всех скандалов и повышенного общественного внимания, которое она чувствовала в Лос-Анджелесе, Хейден хочет оставить все плохие воспоминания в прошлом. Она очень любит Нью-Йорк: она там выросла и чувствует себя там комфортно", – рассказал источник.

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Отметим, что сейчас судебное дело находится на рассмотрении, однако Брайану Хикерсону грозит до 4 лет лишения свободы. Ко всему, во время судебного заседания сторона обвинителя предоставила в качестве доказательств фото избитой актрисы.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-жену избил ее новый возлюбленный Брайан Хикерсон, то был обеспокоен таким исходом событий и ищет возможности встретиться с бывшей супругой.

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