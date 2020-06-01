Бывшая возлюбленная принца Гарри назвала причину их расставания: признание модели
Модель Крессида Бонас встречалась с наследником престола 3 года
Бывшая возлюбленная принца Гарри, дом которого в Лос-Анджелесе окружили дроны репортеров, назвала причину их расставания. Напомним, что отношения наследника британского престолас британской актрисой и моделью Крессидой Бонас завершились в 2014 году. Пара встречалась на протяжении трех лет и все это время их роман был под прицелом прессы.
Ранее Крессида рассказывала, что расставанием с принцем Гарри спровоцировало именно чрезмерное внимание со стороны прессы и общественности. Но теперь модель назвала истинную причину разрыва. Оказывается, что Бонас боялась быть несовершенной для британской монаршей семьи любимого.
"Страх провала, страх отказа, страх не оправдать ожидания, страх быть несовершенной. Это ограничивало меня в определенных ситуациях в моей жизни", – призналась Крессида изданию Daily Telegraph.
После расставания девушка призналась, что стала намного стрессоустойчивой и менее уязвимой. Также разрыв с принцем Гарри подтолкнул ее к реализации в киноиндустрии, ведь она поняла, чего на самом деле хочет.
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