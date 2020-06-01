Бывшая возлюбленная принца Гарри назвала причину их расставания: признание модели

Модель Крессида Бонас встречалась с наследником престола 3 года

Бывшая возлюбленная принца Гарри, дом которого в Лос-Анджелесе окружили дроны репортеров, назвала причину их расставания. Напомним, что отношения наследника британского престолас британской актрисой и моделью Крессидой Бонас завершились в 2014 году. Пара встречалась на протяжении трех лет и все это время их роман был под прицелом прессы.

Ранее Крессида рассказывала, что расставанием с принцем Гарри спровоцировало именно чрезмерное внимание со стороны прессы и общественности. Но теперь модель назвала истинную причину разрыва. Оказывается, что Бонас боялась быть несовершенной для британской монаршей семьи любимого.

Принц Гарри и модель Крессида Бонас Фото: Getty Images

"Страх провала, страх отказа, страх не оправдать ожидания, страх быть несовершенной. Это ограничивало меня в определенных ситуациях в моей жизни", – призналась Крессида изданию Daily Telegraph.

После расставания девушка призналась, что стала намного стрессоустойчивой и менее уязвимой. Также разрыв с принцем Гарри подтолкнул ее к реализации в киноиндустрии, ведь она поняла, чего на самом деле хочет.

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