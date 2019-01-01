Бывшая жена Криса Прэтта отреагировала на его помолвку с дочкой Шварценеггера

Анна Фэрис написала поздравления в сети

Анна Фэрис и Крис Прэтт. Фото: Getty

Вчера, 14 января, 39-летний голливудский актер Крис Прэтт сообщил о том, что сделал предложение своей 29-летней возлюбленной, дочери знаменитого актера и политического деятеля Арнольда Шваценеггера – Кэтрин Шварценеггер.

О помолвке Крис сообщил на своей странице в Instagram. Опубликовав романтичный снимок с Кэтрин. Поклонники написали сотни комментариев с поздравлениями.

Кроме них, за жениха и невесту порадовалась бывшая супруга Криса, 41-летняя актриса Анна Фэрис. В комментариях к фото на странице Прэтта она разместила милое поздравление: "Я очень рада за вас обоих. Мои поздравления!".

Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. Отметим, что с Анной Фэрис Крис прожил в браке восемь лет. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании. В одном из своих недавних интервью звезда "Стражей Галактики" эмоционально заявил, что "развод – это отстой", но при этом они с Анной стараются поддерживать дружеские отношения.

Напомним, Крис трогательно поздравил Кэтрин с днем рождения.