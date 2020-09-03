Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире
Маккензи Скотт владеет состоянием, которое оценивается в 68 миллиардов долларов
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, – самая богатая женщина в мире с состоянием в 68 миллиардов долларов.
Примечательно, что Джефф Безос на сегодняшний день занимает первое место в списке самых обеспеченных мужчин в мире.
Статус самой богатой женщины Маккензи получила после того, как она обошла в рейтинге Франсуазу Беттанкур Мейерс, наследницу L'Oreal, которая контролирует 33% крупнейшего в мире производителя косметики и владеет капиталом в 66,8 миллиарда долларов.
Безос и Скотт развелись в 2019 году после 25 лет брака, в результате чего Скотт приобрела акции Amazon на сумму около 38 миллиардов долларов. Отметим, что над созданием самой крупной на сегодняшний день платформы электронной коммерции Amazon супруги трудились вместе еще в 90-х.
За последний год Маккензи пожертвовала 1,7 миллиарда долларов своего состояния на несколько различных целей, включая борьбу за расовое равенство, права ЛГБТ, общественное здравоохранение и решение проблем по изменению климата.
В 2019 году Скотт также присоединилась к инициативе Giving Pledge, которая призывает самых богатых людей в мире жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.
История любви Джеффа Безоса – смотрите видео:
Ранее мы сообщали, что экс-жена главы Amazon отдаст на благотворительность 18 млрд долларов.
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