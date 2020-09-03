Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Маккензи Скотт владеет состоянием, которое оценивается в 68 миллиардов долларов

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, – самая богатая женщина в мире с состоянием в 68 миллиардов долларов.

Примечательно, что Джефф Безос на сегодняшний день занимает первое место в списке самых обеспеченных мужчин в мире.

Статус самой богатой женщины Маккензи получила после того, как она обошла в рейтинге Франсуазу Беттанкур Мейерс, наследницу L'Oreal, которая контролирует 33% крупнейшего в мире производителя косметики и владеет капиталом в 66,8 миллиарда долларов.

Джефф Безос и Маккензи Скотт Фото: instagram.com/mackenziebez

Безос и Скотт развелись в 2019 году после 25 лет брака, в результате чего Скотт приобрела акции Amazon на сумму около 38 миллиардов долларов. Отметим, что над созданием самой крупной на сегодняшний день платформы электронной коммерции Amazon супруги трудились вместе еще в 90-х.

За последний год Маккензи пожертвовала 1,7 миллиарда долларов своего состояния на несколько различных целей, включая борьбу за расовое равенство, права ЛГБТ, общественное здравоохранение и решение проблем по изменению климата.

В 2019 году Скотт также присоединилась к инициативе Giving Pledge, которая призывает самых богатых людей в мире жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

История любви Джеффа Безоса – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что экс-жена главы Amazon отдаст на благотворительность 18 млрд долларов.

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