Бывшая жена Николаса Кейджа прокомментировала развод после 4 дней в браке

Девушка уверяет, что Кейдж поступил подло и низко

Николас Кейдж Фото: Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж всего через четыре дня после свадьбы подал на развод. И такое бывает а мире шоу-бизнеса. Аргументировал он свое решение тем, что женился в состоянии алкогольного опьянения. Прошло два месяца, и его теперь уже бывшая жена Эрика Койке прокомментировала эту историю.

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Ранее издание TMZ сообщило, что Эрика Койке через суд потребовала у Кейджа отступные за развод. Она объяснила свой поступок тем, что из-за романа с актером потеряла возможность карьерного роста и понесла репутационные потери. Однако, как оказалось, дело не только в этом.

"Что сделано, то сделано. Мы с Ником не собираемся мириться или возобновлять отношения. Он мог бы прийти ко мне и поговорить, но предпочел публично меня унизить. Мне было больно и плохо, это было несправедливо по отношению ко мне, но дело закрыто. Мой адвокат не разрешает мне говорить большего, пока мы во всем не разберемся", — отметила Эрика.

Койке также добавила, что Кейдж пытался помириться с ней через две недели после подачи документов на аннулирование брака. Актер обвинил бывшую супругу в мошенничестве, поскольку, по его словам, именно она настояла на скорой свадьбе в Лас-Вегасе.

Напомним, Николас Кейдж объявил, что перестает сниматься. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он завяжет года через четыре.

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