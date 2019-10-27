Бывшая жена Николая Тищенко рассказала, поддерживает ли связь с депутатом

Ирина Журавская была супругой Тищенко ровно один год

Ирина Журавская, Николай Тищенко Фото: Instagram

Бывшая жена ресторатора Николая Тищенко, который вслед за другими звездами ушел в политику, Ирина Журавская призналась, поддерживает ли связь с депутатом. "Мисс Украина 2008" также рассказала о своем сыне и третьем муже.

О скандале вокруг новой "Мисс Украина" смотрите в сюжете:

Ирина Журавская и Николай Тищенко поженились в 2010 году. Через год они развелись, а в 2013-м Ирина снова вышла замуж. Сейчас победительница конкурса "Мисс Украина 2008" замужем в третий раз. Со знаменитым супругом Журавская не общается. Об этом она призналась Кате Осадчей.

На вопрос ведущей, поддерживает ли Ирина дружеские отношения с Тищенко, поздравляют ли они друг друга с праздниками, девушка ответила коротким "Нет".

Ирина Журавская Фото: instagram.com/zhuravskaya.irina/

Отметим, что длительное время Ирина Журавская не появлялась на публике. Королева красоты объясняет это тем, что была занята семьей. "Сейчас я счастлива. У меня наконец все хорошо. У меня очень хороший серьезный муж", – говорит она.

В 2014 году экс-возлюбленная Николая Тищенко родила сына. В настоящее время ребенку шесть лет.

"Я очень ласковая, я очень его люблю. Он занимается футболом, ходит в детсад. В следующем году он идет в школу. Каждый день у него – английский язык, бассейн. Я хочу сделать из него настоящего мужчину, который никогда не будет оскорблять женщин", – рассказывает о сыне модель.

Ранее, эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle, Николай Тищенко рассказал о статусе политика и ресторанном бизнесе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.