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Экс-жена Остапчука уговаривает шоумена познакомить общих детей с его новой девушкой

Сегодня, 09:27

Елена Войченко также призналась, есть ли у нее мужчина

В истории о скандальном разводе шоумена Владимира Остапчука с Еленой Войченко появляются новые факты. Несколько дней назад в интервью "Ранку з Україною" телеведущий заявил, что они с Еленой приняли решение пока не знакомить детей с его новой избранницей.

Но Войченко говорит, что просит Остапчука рассказать 6-летней дочери Эмилии о его новых отношениях, поскольку не хочет, чтобы девочка узнала об этом от кого-то другого. В эфире телеканала "Украина" Елена также призналась, какому мужчине она сама сейчас уделяет максимум внимания.

Что Елена Войченко думает о новых отношениях Остапчука, смотрите в сюжете:

По словам Елены Войченко, Владимир не объяснил детям, что у него появились новые отношения. А сама женщина сообщать такую ​​новость Эмилии и Эвану не намерена.

"К сожалению, Владимир до сих пор не захотел поговорить с Эмилией. Эван не понимает (мальчику всего 2 года – Ред.), а Эмися до сих пор не знает. Я продолжаю его просить, чтобы мы сели и поговорили вместе, рассказали ей. Но этого до сих пор не произошло", – комментирует ситуацию Войченко.

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Женщина отметила, что ребенку узнать такую информацию необходимо от родителей, а не от посторонних людей. "Я считаю и советовалась с психологом, что будет неправильно, если об этом сообщу я или кто-то другой. К счастью, сейчас карантин, контакты Эмилии со сверстниками ограничены, и она об этом не узнает из других уст. Пока ситуация такая", – поделилась Елена Войченко в интервью телеканалу "Украина".

Елена Войченко с детьми
Елена Войченко с детьми
Фото: instagram.com/olenavoychenko

Владимир Остапчук строит новые отношения с нотариусом Кристиной. Пара уже даже живет в одной квартире. Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман поинтересовались у Елены, есть ли какие-то изменения в ее личной жизни.

"У меня прекрасная личная жизнь, в которой сейчас присутствует очень хороший мужчина. Ему 2 года, он требует всяческого внимания. Мне приходится разделять его с женщиной, ненамного старше, – смеясь, рассказала Войченко. – Сейчас я полностью поглощена детьми. Эвану недавно исполнилось 2 годика, я наслаждаюсь его возрастом, состоянием, дарю ему любовь, тепло и внимание. Кроме того, не считаю правильным прыгать из одних отношений в другие. Опять же психологи говорят, что это так не работает".

Ранее избранница Владимира Остапчука высказалась о его разводе с женой: "Штамп в паспорте ничего не значит".

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