Бывшего Холостяка Дмитрия Черкасова родители выставили из собственного дома

Спортсмен три года скрывал семейную драму

33-летний мастер спорта международного класса по плаванию Дмитрий Черкасов и главный герой романтического шоу "Холостяк-7" три года скрывал семейную драму: он не общается с родителями из-за того, что они выставили его из собственного дома. Напомним, что в прошлом году он впервые стал отцом.

В 2018 году Дмитрий женился на Александре, у которой был маленький сын Тимофей. Дмитрий познакомился с Тимофеем, когда ему было 8 месяцев, замуж Саша выходила, уже будучи беременной Марком. Пока Александра работала, отношения в семье были идиллическими, а когда ушла в декрет, родители спортсмена просто указали ей на дверь.

Дмитрий Черкасов со своей супругой Александрой Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Дмитрий в это время был на соревнованиях с отцом, который был его менеджером и тренером, а Саше пришлось съехать из их семейного дома в свою квартиру.

"Я жил в доме возле родителей. Но произошел переворот в моей жизни и мы стали жить на квартире у Саши. После того, как Саша забеременела, я решил купить дом. Но родители отдали часть денег только после того, как я признал, что не имею претензий к своему прошлому дому. Мне постоянно рассказывали, что я ничего в жизни не достиг, что я никто. Такое выслушивать по 10-20 раз в день было невыносимо, и я просто сбежал. С 2004 года мы работали с отцом, но сейчас мы не продолжаем сотрудничество, это перешло в серьезный конфликт: между семьей и деньгами родители выбрали деньги", – рассказал Дмитрий Черкасов в интервью Ольге Безсоновой на YouTube-канале программы "Прямой вопрос".

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов со своей семьей Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

По словам спортсмена, родители считают, что он должен их содержать. Хотя с финансами в его семье все хорошо – родители занимаются бизнесом, разводят собак. Дмитрий уверен, мама с папой просто не смогли смириться с тем, что их сын завел свою собственную семью.

Дмитрий считает, что вместо того, чтобы относиться к нему как к сыну, родители расценивают его как кошелек: "Мой отец работал со мной как менеджер: я с 2005 года с ним. Я уже умел плавать, понимал концепцию тренировок, и он помогал мне в финансовой части. Но после того, ка к у меня появилась семья, видимо, мои розовые очки спали. Саша была самодостаточной, могла позволить себе многое: она дарила подарки моим родителям, им это очень сильно нравилось".

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Но когда супруга Саша ушла в декрет, их отношения резко испортились. Также Дмитрий и Александра Черкасовы поделились, что заблокировали родителей в социальных сетях, "чтобы не давать им лишних инфоповодов", ведь родители зачем-то распускали слухи, что спортивная карьера бывшего Холостяка закончилась, а Марк – не сын Дмитрия.

Родственники даже не узнали, что в прошлом году пара потеряла еще одного ребенка, у Александры случился выкидыш. Пока эта семейная драма зашла в тупик.

"Не была бы я, была бы другая женщина, эту пуповину нужно было когда-то отрезать, но родители Димы были к этому не готовы" – говорит Александра Черкасова.

После интервью девушка выложила в Instastories переписку Дмитрия с мамой, где видно, что родительница отреагировала резко, написав сыну: "Ты тряпка, а не сын. И перестань жрать наркотические препараты, а то скоро на Марсе окажешься".

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