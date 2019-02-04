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Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

У Черкасова и его супруги Александры родился сын

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Дмитрий Черкасов с супругой Александрой Фото: instagram.com/___cherkasova__aleksandra__
Дмитрий Черкасов с супругой Александрой
Фото: instagram.com/___cherkasova__aleksandra__

Участник седьмого сезона шоу "Холостяк", 31-летний украинский пловец Дмитрий Черкасов и его супруга Александра впервые стали родителями. Радостной новостью Дмитрий поделился в Instagram. 

"Мой самый счастливый день в жизни))my best day ever!) Любимая,спасибо за Сына", – написал Черкасов в подписи к фото.

Дмитрий Черкасов с сыном Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Александра, в свою очередь поблагодарила мужа "за богатыря": Сын. Спасибо за самые быстрые и легкие роды! Дмитрий Черкасов, спасибо Тебе за этого богатыря!". Также стало известно имя мальчика - Марк. Также Александра опубликовала трогательное фото, на котором запечатлены их с Дмитрием руки и маленькая ручка сына, держащая руку отца.

Фото: instagram.com/___cherkasova__aleksandra__

"Поздравляем", "Бозе! Поздравляю вас! Растите здоровенькими и счастливыми", "Класс, Саша, наконец-то вы уже родили, поздравляю, здоровья малышу", "Поздравляю! Добро пожаловать в этот Мир!", "Ура! Я вас поздравляю! Огромного вам здоровья, всей вашей семье! Пусть растет маленькая крошка и радует родителей. Какое же это счастье – наши детки!" – написали подписчики пары в комментариях к фото.

Напомним, Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом. Ранее впервые стала мамой Регина Тодоренко.

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Источник: Сегодня
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