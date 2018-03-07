Бывший муж Аллы Пугачевой объяснил, почему поменял ее на Софию Ротару

Сегодня, 11:43

Александр Стефанович рассказал о съемках фильма "Душа", где главную роль изначально должна была сыграть Примадонна

Александр Стефанович. Кадр из видео
Александр Стефанович. Кадр из видео

В 1977 году Алла Пугачева вышла замуж за Александра Стефановича. Этот брак продлился всего три года. Однако за это время Примадонна успела сняться в одном фильме своего супруга, и была утверждена на главную роль в другом.

Правда, в итоге в киноленте "Душа" перед зрителями предстала София Ротару. На днях Александр стал героем передачи "Ой, мамочки!" и откровенно рассказал о конфликте, который произошел у членов съемочной площадки с Аллой Пугачевой, сообщает woman.ru. В первый же день Пугачева опоздала и отказалась от одежды, которую ей предложили художники-костюмеры. Примадонна сама купила себе пальто для съемок. "Все это мне сообщила по телефону второй режиссер, интеллигентная немолодая женщина. Я сам в это время руководил съемками других эпизодов", — вспомнил Стефанович.

Александр попросил свою коллегу объяснить Алле, что костюмы были проработаны заранее и не могут быть заменены. "Второй режиссер все это сказала Алле Борисовне, на что она ответила пожилой женщине: ''Тебе не нравится мое пальто? А мне не нравится твое!''. Дернула ее за кожаное пальто и разорвала его на этом ни в чем не повинном человеке", — рассказал режиссер.

По словам Александра, позднее он узнал, что Алла успела поссориться с остальными членами съемочной площадки. Тогда Стефанович решил утвердить на главную роль Софию Ротару. "Она чемоданами привозила вещи, которые наши художники отбирали из журналов. Так мы ее одели, и это произвело совершенно невероятное впечатление", — вспомнил Александр. Для съемок прическу Ротару пришлось изменить, сделав певице модное каре. 

Напомним, Кристина Орбакайте рассказала о состоянии здоровья Аллы Пугачевой.

На днях Надежда Бабкина и Алла Пугачева встретились на юбилее Вячеслава Зайцева.
Пугачева, Ротару, Примадонна, Стефанович

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