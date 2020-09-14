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Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Сегодня, 13:36

Пара прожила в браке около года

Олаф Шварцкопф, бывший супруг больной онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл причину их разрыва. По словам мужчины, одной из причин, по которой они с Анастасией расстались – выкидыш у актрисы. Об этом Олаф рассказал телеканалу НТВ.

Немецкий бизнесмен из Таллина Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк познакомились в России, когда будущей звезде "Моей прекрасной няни" было всего 22 года. Они были знакомы всего несколько дней, после чего Шварцкопф решил сделать Заворотнюк предложение.

Спустя какое время пара решила сообщить о помолвке матери Заворотнюк, которая жила в Астрахани и отправились к ней в гости. По словам Олафа, их поездку омрачило ужасное событие – Анастасия потеряла ребенка, еще не доехав до родного города.

Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк
Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, скриншот

"Сказала, что выкидыш. Она потеряла ребенка, и когда были в Астрахани, я видел, что для нее это было тяжело, и я предложил расписаться прямо в Астрахани", – рассказал Шварцкопф.

Пара все же поженилась и уехала жить в Эстонию, где Олаф развивал свой бизнес. В скором времени Анастасия поняла, что не может реализоваться там как актриса, поэтому уехала в Москву, где выступала в театре Олега Табакова. Расспросить у актрисы о выкидыше Олаф не решался. Лишь спустя некоторые время он начал подозревать, что Анастасия сделала аборт.

Но не выкидыш Заворотнюк стал окончательной точкой в их отношениях – в Москве актриса встретила своего второго мужа – Дмитрия Стрюкова, от которого она позже родила двоих детей – Анну и Майкла. Позже супруги развелись.

После этого у Анастасии Заворотнюк в течение двух лет был роман с известным российским актером Сергеем Жигуновым, с которым они вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня".

Третьим мужем Заворотнюк стал фигурист Петр Чернышев. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила.

Напомним, Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram. Ранее стало известно, как сейчас себя чувствует Заворотнюк.

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