Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Первый муж актрисы Олаф Шварцкопф сожалеет, что не смог обеспечить ей счастливую семейную жизнь

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком и находится в больнице. Несколько дней назад новости о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни" стали носить более позитивный характер. Так, стало известно, что Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату, а также возобновили лечение. Сообщалось, что актриса проходит лучевую терапию. Однако последние новости о болезни Заворотнюк не так утешительны.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Так, женщина, которая находилась в той же больнице, что и актриса, поделилась печальной информацией. По ее словам, Анастасию Заворотнюк отключили от аппаратов, лекарства не дают, специалисты поддерживают лишь работу сердца: "Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца".

А теперь стало известно, что в Москву прибыл первый супруг Анастасии Заворотнюк – немец Олаф Шварцкопф. По информации СМИ, мужчина прилетел, чтобы извиниться перед бывшей супругой за то, что не смог обеспечить ей счастливой жизни. Об этом сообщает НТВ.

Анастасия Заворотнюк в реанимации Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Выяснилось, что немец Олаф Шварцкопф фиксировал на домашнюю камеру каждый шаг Заворотнюк. Спустя год после свадьбы Анастасия Заворотнюк ушла от мужа, который позже рассекретил ее тайну: "Она была беременна. Мне сказали, что это был не выкидыш, это был аборт. А я до этого так и думал, что это выкидыш, и я переживал за ребенка".

Известно, что бизнес Олафа прогорел практически сразу после развода с Заворотнюк. Кроме того, мужчина больше не женился и самостоятельно воспитывает дочь от любовницы. Работает Олаф Шварцкопф на стройке, а его финансовое положение оставляет желать лучшего.

По словам мужчины, он до сих пор не может забыть бывшую жену.

Ранее мы также писали, что у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор.

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