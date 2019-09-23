Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина
Первый муж актрисы Олаф Шварцкопф сожалеет, что не смог обеспечить ей счастливую семейную жизнь
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком и находится в больнице. Несколько дней назад новости о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни" стали носить более позитивный характер. Так, стало известно, что Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату, а также возобновили лечение. Сообщалось, что актриса проходит лучевую терапию. Однако последние новости о болезни Заворотнюк не так утешительны.
Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:
Так, женщина, которая находилась в той же больнице, что и актриса, поделилась печальной информацией. По ее словам, Анастасию Заворотнюк отключили от аппаратов, лекарства не дают, специалисты поддерживают лишь работу сердца: "Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца".
А теперь стало известно, что в Москву прибыл первый супруг Анастасии Заворотнюк – немец Олаф Шварцкопф. По информации СМИ, мужчина прилетел, чтобы извиниться перед бывшей супругой за то, что не смог обеспечить ей счастливой жизни. Об этом сообщает НТВ.
Выяснилось, что немец Олаф Шварцкопф фиксировал на домашнюю камеру каждый шаг Заворотнюк. Спустя год после свадьбы Анастасия Заворотнюк ушла от мужа, который позже рассекретил ее тайну: "Она была беременна. Мне сказали, что это был не выкидыш, это был аборт. А я до этого так и думал, что это выкидыш, и я переживал за ребенка".
Известно, что бизнес Олафа прогорел практически сразу после развода с Заворотнюк. Кроме того, мужчина больше не женился и самостоятельно воспитывает дочь от любовницы. Работает Олаф Шварцкопф на стройке, а его финансовое положение оставляет желать лучшего.
По словам мужчины, он до сих пор не может забыть бывшую жену.
Ранее мы также писали, что у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор.
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