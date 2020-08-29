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Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

Сегодня, 10:06

Пара была замечена на мероприятии в Киеве

Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно отметил свой день рождения, был замечен со своей новой возлюбленной по имени Лилия. Пара посетила мероприятие в Киеве, где их сфотографировали вместе.

Роман Мурата и Лилии начался в июне. Девушка работает визажистом в столице, а в остальном о ней известно мало. На снимке, опубликованном в сети, пара сидит за столиком. Невооруженным глазом можно заметить некое сходство Лилии с Лорак – обе длинноволосые брюнетки с выразительной улыбкой.

Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия
Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия
Фото: vklybe.tv/kiev

В Instagram-профиле новой девушки Налчаджиоглу также опубликовано их совместное фото. В кадре Лилия и Мурат позируют на террасе киевского ресторана на берегу Днепра.

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее Мурат встречался с девушкой по имени Самия Ахметова. Однако их отношения продлились недолго.

О разводах знаменитостей смотрите в сюжете:

Мы также писали, что экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной. Вместе с ними, предположительно, находилась и пятилетняя дочь девушки.

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Источники: instagram.com/__l_i_l_i_a___ , instagram.com/__l_i_l_i_a___
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