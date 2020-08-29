Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт
Пара была замечена на мероприятии в Киеве
Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно отметил свой день рождения, был замечен со своей новой возлюбленной по имени Лилия. Пара посетила мероприятие в Киеве, где их сфотографировали вместе.
Роман Мурата и Лилии начался в июне. Девушка работает визажистом в столице, а в остальном о ней известно мало. На снимке, опубликованном в сети, пара сидит за столиком. Невооруженным глазом можно заметить некое сходство Лилии с Лорак – обе длинноволосые брюнетки с выразительной улыбкой.
В Instagram-профиле новой девушки Налчаджиоглу также опубликовано их совместное фото. В кадре Лилия и Мурат позируют на террасе киевского ресторана на берегу Днепра.
Ранее Мурат встречался с девушкой по имени Самия Ахметова. Однако их отношения продлились недолго.
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Мы также писали, что экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной. Вместе с ними, предположительно, находилась и пятилетняя дочь девушки.
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