Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бывший муж Гурченко рассказал о попытке суицида артистки

Сегодня, 11:05

Константин Купервайс вспомнил печальный эпизод

Музыкант Константин Купервайс, бывший муж Людмилы Гурченко, в эфире передачи "Судьба человека" рассказал о ее попытке самоубийства.

Когда Константин остался без работы, они с Гурченко стали часто ссориться. Одна из семейных ссор чуть не закончился суицидом артистки.

Людмила Гурченко и Константин Купервайс
Людмила Гурченко и Константин Купервайс
Фото: facebook.com/muzeygurchenko

"После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе"", — вспомнил Купервайс.

Позже врачи все-таки приехали, но Гурченко их не пустили в квартиру.

С музыкантом Константином Купервайсом Людмила Гурченко прожила 18 лет. Официально они не были расписаны. Недавно Константин написал книгу "Людмила Гурченко. Золотые годы", в которой рассказал о совместной жизни с артисткой.

Ранее о своем разводе рассказал экс-артист "Дизель шоу" Олег Иваница.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Москве похоронили Михаила Жванецкого Умер Михаил Жванецкий. Каким мы его запомним (10 фото)
Людмила Гурченко
Реклама

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников

Популярные статьи

Сегодня, 10:59Events

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:34Events

Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Сегодня, 05:18Психология

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет

Вчера, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

11 ноябряWellness

Врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса

11 ноябряШоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

11 ноябряEvents

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

11 ноябряАфиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

11 ноябряFun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

11 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять