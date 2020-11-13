Бывший муж Гурченко рассказал о попытке суицида артистки

Константин Купервайс вспомнил печальный эпизод

Музыкант Константин Купервайс, бывший муж Людмилы Гурченко, в эфире передачи "Судьба человека" рассказал о ее попытке самоубийства.



Когда Константин остался без работы, они с Гурченко стали часто ссориться. Одна из семейных ссор чуть не закончился суицидом артистки.

Людмила Гурченко и Константин Купервайс Фото: facebook.com/muzeygurchenko

"После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе"", — вспомнил Купервайс.



Позже врачи все-таки приехали, но Гурченко их не пустили в квартиру.

С музыкантом Константином Купервайсом Людмила Гурченко прожила 18 лет. Официально они не были расписаны. Недавно Константин написал книгу "Людмила Гурченко. Золотые годы", в которой рассказал о совместной жизни с артисткой.

Ранее о своем разводе рассказал экс-артист "Дизель шоу" Олег Иваница.

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