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Бывший муж Хайди Клум запретил ей увезти их детей в Германию из США

Сегодня, 13:00

Артист считает, что из-за коронавируса и закрытых границ не сможет часто видеться с детьми

Известный британский певец и бывший муж немецкой топ-модели Хайди Клум Сил заявил, что у его экс-супруги есть "тайный план", как вывезти их общих детей из США в Германию, откуда родом Клум. Об этом сообщает Daily Mail.

Это заявление артиста появилось после того, как он запретил бывшей жене забрать детей с собой в Германию на съемки шоу "Топ-модель по-немецки". Кроме этого, дети давно не виделись со своими бабушкой и дедушкой – родителями Хайди.

Сил, в свою очередь, заявил, что он и так "мало видится с детьми", а в сложившейся ситуации с COVID-19, он не знает, когда в следующий раз сможет встретиться с ними.

Хайди Клум и Сил с детьми
Хайди Клум и Сил с детьми
Фото: Getty Images

"Я считаю, что у Хайди есть тайный план, как перевезти детей в Германию. Если ее запрос на вывоз детей из США будет удовлетворен, она фактически увезет детей из их родного дома в Лос-Анджелесе на неопределенный период. Учитывая пандемию коронавируса, ситуация с пересечением границ в Германии может измениться в любой момент, и дети уже не смогут вернуться в США в ближайшее время", – говорит Сил.

Он добавил, что, если Клум перевезет детей в Германию, это "повлияет на их здоровье, безопасность и благополучие".

Клум и Сил (настоящее имя – Генри Олусегун Адеола Самюэл) были женаты с 2005 по 2014 год. В браке у пары родилось трое детей: сыновья – Генри и Йохан, а также дочь – Лу. Кроме этого, Хайди и Сил воспитывали старшую дочь модели от прошлых отношений – Хелен, которую Сил удочерил, вступив в брак с Клум.

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Напомним, Хайди Клум не смогла застегнуть на себе любимые джинсы. Кроме этого, Клум, которая ранее позировала обнаженной, занялась творчеством на карантине.

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