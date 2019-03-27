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Бывший муж Ким Кардашьян рассказал всю правду об их браке

Ким Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом 72 дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Фото: Getty Images

Голливудская дива Ким Кардашьян состоит в браке с рэпером Канье Уэстом, который является ее третьим мужем. До отношений с нынешним супругом Ким Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом, однако их союз продлился 72 дня, после чего пара подала на развод.

Недавно Крис заявил, что прекращает спортивную деятельность. Кроме того, он прокомментировал свой брак с Ким Кардашьян. По словам Хамфриса, он никогда не хотел излишней публичности, а в отношениях с Ким это было неизбежно. Об этом пишет People.

"Когда стало понятно, что из этого ничего не выйдет… что я могу сказать? Это отстой", – вспоминает свой 72-дневный брак бывший спортсмен.

27 марта Крис Хамфрис объявил о своем уходе из NBA и признался, как весьма короткий брак с Ким Кардашьян в 2011 году повлиял на его карьеру. Крис до сих пор помнит свой первый матч после развода с Ким, когда почувствовал, что его воспринимают не как спортсмена, а как мужа Ким Кардашьян.

Крис Хамфрис снялся в реалити-шоу Ким Кардашьян
Крис Хамфрис снялся в реалити-шоу Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

"Я встретил девушку, которая оказалась очень знаменитой, и я женился, и… Черт, я должен был знать, во что я ввязался. Я был определенно не осознавал, как сильно изменится моя жизнь. Но одна вещь, которая действительно беспокоит меня, это когда люди говорят, что мой брак был ненастоящим", – говорит Крис.

В августе 2011 года пара связала себя узами брака, свадьба обошлась в 10 миллионов долларов и транслировалась на телевидении. Всего через 72 дня они подали на развод. Однако Крис утверждает, что их брак не был фиктивным.

Бывший баскетболист рассказал, что не знал, как справиться с разводом, потому что никогда не думал, что станет таким известным. Оправиться после случившегося Крису помогли работа и семья.

"Я знаю, что большинство людей всегда будут видеть во мне того самого парня из телевидения. И я понял. Я сам подписался на это. Я не хочу никакой жалости. Но я надеюсь, что настоящие фанаты баскетбола помнят меня как парня, который всегда старался представить игру в лучшем свете", – заключил Крис.

Отметим, Ким Кардашьян и ее нынешний супруг Канье Уэст воспитывают троих детей: дочерей Норт и Чикаго, а также сына Сеинта. Кроме того, пара ждет четвертого ребенка, которого родит суррогатная мать.

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