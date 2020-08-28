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Бывший муж Меган Маркл впервые стал отцом: фото

Сегодня, 17:49

У Тревора Энгельсона родилась дочь

Бывший муж Меган Маркл, голливудский продюсер Тревор Энгельсон и его вторая жена Трейси, на которой он женился в мае прошлого года, впервые стали родителями. У пары родилась девочка, которую назвали Форд Грейс Энгельсон.

На своей странице в Instagram Тревор разместил фото с женой и новорожденной дочерью.

"Так горд представить миру Форд Грейс Энгельсон! Оказывается, 2020 год не так уж и плох! Моя жена – чемпионка. Я официально самый счастливый человек из всех, кого я знаю", – подписал снимок мужчина.

Тревор Энгельсон с женой и дочкой
Тревор Энгельсон с женой и дочкой
Фото: instagram.com/trevorengelson1

Тревор Энгельсон и Меган Маркл встречались семь лет, прежде чем пожениться в 2011 году. Однако брак пары был недолгим – уже в 2013 году они подали на развод. Сообщалось, что причиной расставания экс-супруги назвали "напряжение в отношениях на расстоянии".

В 2017 году Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей помолвке. В мае 2018 года они поженились. Пара воспитывает сына Арчи.

Напомним, ранее Меган Маркл призналась, что принц Гарри – феминист. Мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри купили дом у российского олигарха-мошенника.

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