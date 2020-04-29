Бывший, нынешний и постоянный: Леся Никитюк заговорила о своем тайном мужчине

Близкий человек звезды помог избавиться от главного комплекса

Украинская телеведущая Леся Никитюк разоткровенничалась с Олей Поляковой о своей личной жизни. Артистка не особо разглашает детали романтических отношений с мужчинами. Все, что поклонникам известно – Леся встречалась со своим "соседом". По крайней мере, она его так называла. Но год назад Никитюк сообщила подписчикам в Instagram о разрыве отношений.

"Хочется что-то разумное написать... типа: "Мы разошлись как в море корабли...". Но при данной ситуации достаточно... Разошлись. Все. Журналисты, радуйтесь. Новый информационный повод. Скажу наперед – no comment", – написала Леся и добавила хештег "сосед".

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Но в недавнем разговоре с певицей Олей Поляковой, которая во время карантина проводит в Instagram прямые эфиры со звездными коллегами, Леся обмолвилась, что в ее жизни есть близкий мужчина, которого она может назвать и бывшим, и нынешним, и даже постоянным. Именно этот человек помог побороть ей комплекс высокого роста.

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Артистки заговорили о женской сексуальности и Полякова поинтересовалась, считает ли себя такой Леся: "Сейчас считаю, ранее нет. Уже год считаю, может, два". Певица сразу же задала наводящий вопрос, кому удалось изменить мнение звезды о самой себе: "Это не сосед?".

"Мой, скажем так, постоянный. Не буду говорить бывший, нынешний. Не будем уточнять. Мой близкий человек, он научил меня носить каблуки, я никогда раньше не носила каблуки, я везде головой ударялась о вывески. И плюс такая штука, что тебе каждый день кто-то скажет: "О, ты такая высокая". Мы одинакового роста, но он говорит, что я должна носить максимальные каблуки, я надевала минимальные – 2 см. Он говорит: "Нет, ты что, я с тобой не пойду, обувай нормальные". И мы пошли купили Louboutin, это были мои первые Louboutin, замшевые высокие сапожки", – поделилась Леся.

Напомним, что недавно Леся Никитюк расплакалась из-за мошенников, которые использовали имя ведущей для розыгрыша автомобиля.

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