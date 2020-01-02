Бывший слуга Елизаветы II рассказал о вредных привычках королевы

Ее Величество позволяет себе вредную пищу

Елизавета II Фото: AFP

Британская королева Елизавета II, несмотря на свой высокий статус, имеет много вредных привычек, как у простых людей. Ее Величество часто позволяет себе вредную пищу не только на завтрак, но и на поздний ужин.

Узнайте, почему королева Елизавета II отказалась финансировать свадьбу своей внучки:

Как сообщает издание Hello!, о вкусовых пристрастиях королевы рассказал ее бывший слуга Оливер. Обычно Елизавета II завтракает тостами с чаем, как и все ее подданные. Но еще с времен войны она обожает копченую рыбу, особенно пикшу. Она вместе с младшей сестрой Маргарет однажды бродила по Виндзорскому замку и услышала странный, но насыщенный аромат.

"Очарованные, они проследовали за запахом до его источника и оказались в доме горничной замка Элис Брюс. Они постучали в дверь и попали на старомодную кухню с огромной железной печью, в которой жарилась рыба. Там принцессы впервые попробовали копченую рыбу. Брюс научила девушек, как ее готовить", – написал бывший слуга в своей книге "Ужин в Букингемском дворце".

Читайте также: Королева Елизавета II подвела итоги 2019 год

Кроме того, королева Британии обожает шоколад и десерты: "Она выбирала все блюда с шоколадом, которые мы добавляли в меню. Особенно она любит шоколадный пирог".

В качестве закуски королева предпочитает паштет по рецепту из шотландского города Глениглс. Его готовят из копченого лосося, форели или скумбрии.

Отметим, что Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.