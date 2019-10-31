"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

Певица поделилась архивными черно-белыми фото

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая этим летом развелась с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским, поделилась с поклонниками архивными фотографиями и нарвалась на критику со стороны подписчиков.

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Так, на своей странице в Instagarm, украинская исполнительница опубликовала архивные черно-белые снимки, на которых она еще до пластики лица запечатлена во время съемок клипа на одну из самых популярных песен группы "НЕАНГЕЛЫ" "Я знаю это ты".

Слава Каминская во время съемок клипа "Я знаю это ты" Фото: instagram.com/babaslavka Слава Каминская во время съемок клипа "Я знаю это ты" Фото: instagram.com/babaslavka Слава Каминская во время съемок клипа "Я знаю это ты" Фото: instagram.com/babaslavka Слава Каминская во время съемок клипа "Я знаю это ты" Фото: instagram.com/babaslavka Слава Каминская во время съемок клипа "Я знаю это ты" Фото: instagram.com/babaslavka 1/5

""Я знаю это ты" – пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры", – написала Слава.

Подписчики сошлись во мнении, что раньше у певицы был особый шарм, а после пластических операций изменилась не только форма носа, но и харизма Славы потерялась.

Напомним, Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует. Певица призналась, что мужчина угрожает ей уже много лет.

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