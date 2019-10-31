"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики
Певица поделилась архивными черно-белыми фото
Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая этим летом развелась с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским, поделилась с поклонниками архивными фотографиями и нарвалась на критику со стороны подписчиков.
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Так, на своей странице в Instagarm, украинская исполнительница опубликовала архивные черно-белые снимки, на которых она еще до пластики лица запечатлена во время съемок клипа на одну из самых популярных песен группы "НЕАНГЕЛЫ" "Я знаю это ты".
""Я знаю это ты" – пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры", – написала Слава.
Подписчики сошлись во мнении, что раньше у певицы был особый шарм, а после пластических операций изменилась не только форма носа, но и харизма Славы потерялась.
Напомним, Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует. Певица призналась, что мужчина угрожает ей уже много лет.
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