Бывший супруг Умы Турман рассказал о депрессии после развода с актрисой

Актер дал интервью изданию GQ

Итан Хоук. Фото: Getty

47-летний голливудский актер Итан Хоук, который был женат на актрисе Уме Турман, рассказал об эмоциях, пережитых во время и после их расставания. Актер признался, что разлад в их с Умой отношениях начался после того, как его номинировали на Оскар в 2001 году.

"Во многом это могло быть началом чего-то. Это был лучший момент в моей карьере, но мы развелись, моя личная жизнь была разрушена", – признался актер изданию GQ.

Хоук объяснил, что в тот период он "боролся с депрессией", в то же время его карьера шла в гору и это был тяжелый период.

"Я не знаю, у других так же или нет, но когда я был в депрессии, то начал понимать и чувствовать фальш вокруг: другие люди, жизнь. Фальшивые знаменитости и все вокруг", – вспоминает Итан.

Итан и Ума были женаты с 1998 по 2005 год. У бывших супругов есть двое детей: дочь Майя Рэй Турман-Хоук и сын Левон Роэн Турман-Хоук.

Напомним, Ума Турман вышла на подиум в леопардовом платье с высоким разрезом. Ранее мы писали о том, что Ума Турман хочет навсегда перебраться жить в Швецию.