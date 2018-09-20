C чистого листа? Анджелина Джоли и Брэд Питт провели тайную встречу

Мир уже два года наблюдает за скандальным разводом звездной пары. Неужели Анджелина Джоли сменила гнев на милость?

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Звездная чета никак не может поделить опеку над своими шестью детьми. Анджелина Джоли даже сменила недавно адвоката и предъявляла новые требования к Брэду Питту. Но по сообщениям западных СМИ дело сдвинулось с мертвой точки, и недавно произошла встреча тет-а-тет Джоли и Питта, на которой они обсудили вопросы совместной опеки.

"Брэд и Анджелина фактически провели секретную встречу в своем доме, – утверждает источник издания Entertainment Tonight. – Это первый раз, когда они действительно собрались вместе, чтобы все сработало после их групповой терапии с детьми. Встреча Брэда и Энджи была успешной".

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty

По словам инсайдера, Анджелина решила, что пришло время наладить отношения, и Брэд был рад и очень готов к этому предложению.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после двух лет официального брака. У супругов шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы – Нокс и Вивьен.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии