C чистого листа? Анджелина Джоли и Брэд Питт провели тайную встречу
Мир уже два года наблюдает за скандальным разводом звездной пары. Неужели Анджелина Джоли сменила гнев на милость?
Звездная чета никак не может поделить опеку над своими шестью детьми. Анджелина Джоли даже сменила недавно адвоката и предъявляла новые требования к Брэду Питту. Но по сообщениям западных СМИ дело сдвинулось с мертвой точки, и недавно произошла встреча тет-а-тет Джоли и Питта, на которой они обсудили вопросы совместной опеки.
"Брэд и Анджелина фактически провели секретную встречу в своем доме, – утверждает источник издания Entertainment Tonight. – Это первый раз, когда они действительно собрались вместе, чтобы все сработало после их групповой терапии с детьми. Встреча Брэда и Энджи была успешной".
По словам инсайдера, Анджелина решила, что пришло время наладить отношения, и Брэд был рад и очень готов к этому предложению.
Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после двух лет официального брака. У супругов шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы – Нокс и Вивьен.
Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии