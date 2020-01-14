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Cardi B сделала неожиданное заявление касательно своей карьеры

Певица решила стать политиком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Cardi B
Cardi B
Фото: instagram.com/iamcardib

Популярная рэперша Cardi B, которая недавно удивила лицом без макияжа, сделала неожиданное заявление касательно своей карьеры и заявила о планах стать политиком.

Также Уилл Смит заявил, что не будет идти в политику. Детали в сюжете:

На своей официальной странице в Twitter 27-летняя звезда призналась поклонникам о намерении начать политическую карьеру. Правда, когда это случится, знаменитость не уточнила. По ее словам, Cardi B еще предстоит обучение и только после этого она намерена "стать частью Конгресса".

"Думаю, что хочу быть политиком. Мне нравится правительство, хоть я и не всегда согласна с ним. Я смотрела документальные фильмы о войне. Не важно, сколько у страны оружия – важно, сколько у нее людей. Как можно пойти против другого государства и развязать с ним войну, если в стране не хватает патриотизма? Я почти не вижу людей, которые утверждают, что им нравится быть американцами. Я чувствую, что если я вернусь в школу и сконцентрируюсь, то смогу стать частью Конгресса. У меня так много идей, которые имеют смысл. Мне просто нужно пару лет в школе, и я тогда все смогу", – заявила знаменитость.

Напомним, на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси (США) у американской Cardi B случился курьезный инцидент. У девушки на сцене неожиданно порвался концертный костюм.

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