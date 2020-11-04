Cardi B нервно выкуривает несколько сигарет, наблюдая за результатами выборов в США

Рэперша по-своему справляется со стрессом

Рэперша Карди Би, которая ранее развелась с рэпером Offset спустя три года после свадьбы, как и многие другие знаменитости, взволнованно следит за результатами выборов в США.

В ночь вторника Карди Би поделилась в Instagram ироничным роликом, на котором она сняла себя, пока курила несколько сигарет сразу. Так Карди Би чувствовала себя, когда видела, как штаты США становятся красного цвета. В описании к посту знаменитость прикрепила несколько взволнованных эмодзи.

Карди Би / Скриншот из видео Фото: instagram.com/iamcardib

Волосы рэперша заплела в косички, а одета была черное пушистое пальто.

Недавно эпатажная рэперша засветила голую грудь и игрушки из секс-шопа, вызвав бурную реакцию подписчиков.

Ранее мы сообщали, что Мелания Трамп проголосовала на выборах в платье от Gucci за 4500 долларов.

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