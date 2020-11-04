Cardi B нервно выкуривает несколько сигарет, наблюдая за результатами выборов в США
Рэперша по-своему справляется со стрессом
Рэперша Карди Би, которая ранее развелась с рэпером Offset спустя три года после свадьбы, как и многие другие знаменитости, взволнованно следит за результатами выборов в США.
В ночь вторника Карди Би поделилась в Instagram ироничным роликом, на котором она сняла себя, пока курила несколько сигарет сразу. Так Карди Би чувствовала себя, когда видела, как штаты США становятся красного цвета. В описании к посту знаменитость прикрепила несколько взволнованных эмодзи.
Волосы рэперша заплела в косички, а одета была черное пушистое пальто.
Недавно эпатажная рэперша засветила голую грудь и игрушки из секс-шопа, вызвав бурную реакцию подписчиков.
Ранее мы сообщали, что Мелания Трамп проголосовала на выборах в платье от Gucci за 4500 долларов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное