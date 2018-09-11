"Целая галактика перемен": Леди Гага откровенно призналась о пережитых стрессах

Также певица рассказала о 10 годах на сцене

Леди Гага. Фото: Vogue

Самая эпатажная американская певица Леди Гага стала главной героиней нового октябрьского выпуска журнала Vogue и дала откровенное интервью.

На вопрос журналиста о том, что изменилось в жизни артистки за последние 10 лет (с момента выхода ее первого сингла Just Dance прошло уже 10 лет), певица ответила, что с ней приключилась "целая галактика перемен".

"Это был неугомонный вихрь. Когда я включаю свое воображение и творчество, это захватывает меня, как сани с тысячей лошадей, и я уже не могу прекратить работать. С течением времени вы заводите друзей, теряете друзей, строите более тесные связи с людьми, которых знаете всю жизнь. Но также есть много эмоциональной боли, и вы не можете осознать, что все это значит, до тех пор, пока не пройдет 10 лет", – говорит Леди Гага.

Отметим, что в октябре выйдет мюзикл "Рождение звезды", главные роли в котором сыграли Брэдли Купер и Леди Гага. Купер также выступил режиссером и продюсером фильма, а трейлер уже "гуляет" по сети.

Купер в свое время сказал, что именно Леди Гага вселила ему уверенность в своих силах. Благодаря поддержке певицы актер полностью слился с ролью рок-звезды: работал с преподавателем по вокалу и фортепиано, научился играть на гитаре и написал три песни.

Леди Гага отметила, что в картине у них с Купером получился блестящий тандем.

"Когда мы впервые встретились, я подумала: "Я знаю тебя всю свою жизнь?" Это была мгновенная связь, мгновенное понимание друг друга", – рассказывает певица.

Кроме того, она отметила, что очень нервничала во время съемок. И самым большим ее переживанием было то, что она хотела показать персонажа, который бы не напоминал зрителям саму Леди Гагу.

"Я хотела, чтобы по время просмотра аудитория акцентировала внимание на чем-то совершенно ином".

Отметим, что в рамках интервью Леди Гага поговорила о движении #MeToo и вспомнила личный опыт. Когда Леди Гага была еще простой 19-летней девочкой Стефани Джерманоттой, ее изнасиловал музыкальный продюсер. Но она никому об этом не рассказывала.

"Чтобы справиться с этим, ушли годы. Никто ничего не знал, и я тщетно пыталась стереть это из своей памяти", – поделилась Гага.

После пережитого сексуального насилия Леди Гага испытала посттравматическое стрессовое расстройство и начала страдать от фибромиалгии.

"Я чувствовала себя остолбеневшей. Знаете это ощущение, когда вы вот-вот спуститесь вниз по крутому склону. Страх будто застывает где-то в вашем желудке, диафрагма напрягается, становится тяжело дышать, а тело сводят судороги. Затем я начинала плакать. И так каждый день", – рассказала певица о своей травме.

Но сейчас Леди Гага старается двигаться вперед и не думать о боли.

"С каждым днем мне становится все лучше. К счастью, у меня есть замечательные врачи, которые заботятся обо мне и помогают подготовиться к выступлениям", – говорит артистка.

Говоря о концертной деятельности, Леди Гага отметила, что подписала контракт с развлекательной компанией MGM Resorts International и готовится к туру Lady Gaga Enigma, в рамках которого в течение двух лет у певицы будет 74 зажигательных концерта в Лас-Вегасе.

Напомним, недавно Леди Гага опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько фото, которые были искажены с помощью ретуши.