Целовал в шею: Владимира Остапчука заподозрили в романе с известной актрисой
Украинского ведущего заметили в обществе Ксении Мишиной
Украинского ведущего Владимира Остапчука, который после 12 лет супружеской жизни развелся, внимательные поклонники заметили в обществе победительницы развлекательного шоу "Танці з зірками" Ксенией Мишиной.
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Об этом поклонники рассказали в комментариях на официальной странице программы "Світське життя". Пользователи попросили Катерину Осадчую задать вопрос Остапчуку, что он делал в Вене в среду, 27 ноября, в компании звезды сериала "Кріпосна". Другая девушка также в комментариях отметила, что видела Остапчука в Вене, но только в понедельник.
"Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею", – написала пользователь в комментариях.
Еще одна девушка добавила, что им не удалось скрыться: "Спрятаться не получается у них". В свою очередь, Осадчая ответила, что Владимир не дает им интервью.
Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал развод.
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