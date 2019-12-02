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Целовал в шею: Владимира Остапчука заподозрили в романе с известной актрисой

Украинского ведущего заметили в обществе Ксении Мишиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинского ведущего Владимира Остапчука, который после 12 лет супружеской жизни развелся, внимательные поклонники заметили в обществе победительницы развлекательного шоу "Танці з зірками" Ксенией Мишиной.

Подробности развода Владимира Остапчука и Елены Войченко узнайте в сюжете:

Об этом поклонники рассказали в комментариях на официальной странице программы "Світське життя". Пользователи попросили Катерину Осадчую задать вопрос Остапчуку, что он делал в Вене в среду, 27 ноября, в компании звезды сериала "Кріпосна". Другая девушка также в комментариях отметила, что видела Остапчука в Вене, но только в понедельник.

Ксения Мишина
Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею", – написала пользователь в комментариях.

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Еще одна девушка добавила, что им не удалось скрыться: "Спрятаться не получается у них". В свою очередь, Осадчая ответила, что Владимир не дает им интервью.

Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал развод.

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