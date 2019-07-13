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Церемония открытия ОМКФ 2019: странные наряды на красной дорожке

Одесский международный кинофестиваль 2019 стартовал 12 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Чем удивляла красная дорожка ОМКФ 2019
Чем удивляла красная дорожка ОМКФ 2019
Фото: Сегодня

Открытие ОМКФ 2019 состоялось в Одесском академическом театре оперы и балета вчера, 12 июля. Ведущими юбилейного 10-го ОМКФ стали Олег Панюта и Янина Соколова, а стратегическим партнером - телеканал "Украина".

Звездным гостям удалось впечатлить публику своими яркими, отчасти весьма неординарными нарядами. Джамала, Елизавета Скичко-Юрушева, Леся Никитюк и многие другие продемонстрировали стильные и изысканные образы. Однако были и те, кто сделал ставку на неуместное мини, облегающие наряды, которые подчеркнули изъяны. Более того, некоторые решили, что бюстгальтер на церемонии открытия ОМКФ явно будет лишним. Смотрите самые оригинальные образы в нашей фотоподборке.

ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
ОМКФ 2019: худшие образы на красной дорожке
Фото: Сегодня
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К слову, ранее мы также рассказали, что думают о нарядах звездных гостей ОМКФ 2019 одесситы, которые пришли посмотреть на красную дорожку.

Отметим, в течение девяти фестивальных дней гостей ОМКФ ждут показы более чем ста фильмов, а также мастер-классы, творческие встречи. Кроме того, состоятся сразу два события на Потемкинской лестнице. В частности, сегодня, 13 июля, пройдет показ культового фильма "Казаки" (1928), а 19 июля зрители увидят уникальный музыкальный медиаперформанс-оперу "Лестница в ..." Влада Троицкого. 

Напомним, что все новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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