Чем Меган Маркл занимается в Канаде во время отсутствия супруга: появились фото

Герцогиня Сакссеская совершила публичный выход

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл в период пристального внимание к своей персоне на фоне скандального заявления о выходе из королевской семьи решила переждать сложности в Канаде. Герцогиня отправилась на историческую родину вместе со своим сыном – Арчи Харрисоном. И пока принц Гарри принял на себя удар со стороны прессы и общественности, бывшая актриса активно посещает общественные организации в Канаде.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Так, недавно Меган Маркл фотографы запечатлели на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан. 38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему "моральную поддержку". Спустя несколько дней экс-актриса осуществила еще один публичный выход и посетила общественные организации Justice for Girls и Downtown Eastside Women's Centre.

Как сообщает Entertaiment Tonight, о визите Меган Маркл рассказали представители сообществ Justice for Girls и Downtown Eastside Women's Centre. Именно они опубликовали в сети фото с герцогиней и поделились впечатлениями от общения с ней.

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"Герцогиня была очень доброй и любезной. Меган действительно хорошо осведомлена во всех вопросах, которые мы обсуждали. Мы провели очень приятный разговор в формате двусторонней дискуссии. Нам всем было с ней очень комфортно общаться", – поделилась впечатлениями от встречи с герцогиней глава благотворительной организации.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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