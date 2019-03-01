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Чем удивит второй выпуск шоу "Дивовижні люди"

На шоу выступят "человек-реверс" и "женщина-компьютер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:06
"Дивовижні люди". Фото: пресс-служба
"Дивовижні люди".
Фото: пресс-служба

В масштабном шоу "Дивовижні люди", которое выходит на телеканале "Украина" за победу борются люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, обладают стереоскопическим зрением, впечатляющей тактильной, двигательной, мышечной или музыкальной памятью. "Вы даже не представляете, насколько мощным может быть человеческий мозг", – делится своими впечатлениями от шоу его ведущий, Александр Скичко!

Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В каждом из 9 выпусков за победу соревнуются 6 участников. Победитель определяется с помощью голосования: участников оценивают зрители в зале а также судьи проекта певица Оля Полякова, ученый Виктор Комаренко и телеведущие Маша Ефросинина и Алексей Суханов, который до сих пор не может прийти в себя после увиденного.

Во втором выпуске шоу "Дивовижні люди" вы увидите: 9-летнего мальчика-калькулятора, который молниеносно составляет и умножает в уме одно-, двух-, трех- и даже четырехзначные числа. "Человека-реверс" – человека, который способен петь задом наперед тысячи песен. "Женщину-компьютер" с уникальной визуальной памятью, и других!

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

Ранее Маша Ефросинина показала очень забавное видео с Олей Поляковой и Алексеем Сухановым.

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Источник: Сегодня
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