Чем закончилось судебное разбирательство с группой "Антитела"

Ситуацию прокомментировал солист группы Тарас Тополя

"Антитела" Фото: пресс-служба

В конце января на известную украинскую группу "Антитела" подали в суд за использование нот и тональности в песнях "Все красиво", "Молоко ", "Дунай". Сообщалось, что "цена" иска составляла более одного миллиарда гривен. В качестве истца выступал гражданин по имени Сергей Лапковский. Первое судебное заседание, которое должно было пройти 24 января 2019 года, так и не состоялось по причине отсутствия истца.

11 февраля, в понедельник, в Подольском суде города Киева состоялось повторное заседание по якобы нарушению "Антителами" патента N74516. На заседании группа присутствовала в полном составе. А вот предприниматель из Луцка Сергей Лапковский и его представители во второй раз не появились в зале суда. В связи с этим суд постановил не рассматривать дело.

Но история не заканчивается. Поскольку дело закрыто, суд не имел права рассматривать встречный иск от группы "Антитела", который она подала ранее, о защите авторских прав группы и взыскания всех судебных издержек. Также параллельно "Антитела" инициировали процесс по отмене абсурдного патента Лапковсого и призвали музыкальную общественность страны объединиться в виде обращений в Укрпатент.

Группа "Антитела"

"Мы не опускаемся до уровня мошенников. Возмещение, которое требуем – 1 гривна. Спасибо всем, кто нас поддерживал! Мы принципиально доведем дело до конца, чтобы каждый музыкант в Украине творил свободно", – прокомментировал фронтмен группы Тарас Тополя.

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