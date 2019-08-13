Чем запомнился первый фестиваль "Рандеву" в Одессе: фоторепортаж

Украинские звезды зажгли на сцене в Одессе

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Одессе Фото: пресс-служба

Старт взят! В Одессе завершился фестиваль Лаймы Вайкуле, которая дала эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle. Впервые за свою пятилетнюю историю "Рандеву" покинул границы Латвии и переместился из Юрмалы в одесский Летний театр "Морвокзал".

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Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле Видео: Сегодня

Около десяти тысяч зрителей! Море звука и света – на самой большой открытой площадке в Украине! На одной сцене, кроме хозяйки "Рандеву" Лаймы Вайкуле, выступило более 30 артистов из разных стран: Ирина Билык, группа KAZKA, NK, Томас Н’эвергрин, балет Freedom, Нино Катамадзе, Арсен Мирзоян, Александр Малинин, группа "Леприконсы", Вахтанг Кикабидзе, Интарс Бусулис и много других.

Фестивальная площадка работала в режиме нон-стоп. С утра были репетиции, днем – прогоны, а вечером – само шоу. В первый день участники фестиваля пели свои лучшие хиты, второй – превратился в творческий вечер Лаймы с каверами на ее же песни, а третий день посвятили музыке и юмору.

Но без приключений не обошлось. Второй фестивальный день из-за урагана оказался практически на грани срыва! Шквальный ветер нешуточно разгромил площадку! Техники работали в две смены – и до последнего никто не знал, удастся ли восстановить звук.

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Как рассказал представитель организаторов фестиваля, директор кампании "Квартал-Концерт" Максим Ткаченко, думали даже менять локацию: "Мы уже готовы были принять решение о переносе или смене площадки. Хотели перевести

фестиваль на один день в Филармонию. Но общими усилиями, в первую очередь желанию Лаймы Вайкуле и большой команды, мы смогли сделать невозможное – и концерт все-таки состоялся".

Импровизированную репетицию пришлось проводить в присутствии полного зала, но как раз это стало одним из неожиданных бонусов фестиваля.

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"Я так счастлива, что этот день вообще случился, ведь его могло и не быть", – признавалась потом сама Лайма.

В этот же день удивила всех своим новым амплуа Ирина Билык. В цветочном головном уборе и футболке с портретом художницы Фриды Кало она спела под оркестр свою версию известного хита Вайкуле "Акапулько": "Я сама в шоке, как я это все запомнила, – рассказала за кулисами певица. – Две недели учила слова. Мне показалось, что она очень простая, чуть ли не одна нота. Но там очень хитрый поэт. Половина песни не в рифму. А я люблю все доступное, чтобы зритель не напрягался и отдыхал".

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Нино Катамадзе выступала в белоснежном балахоне с необычными принтами из сердечек и шрифтовой стилизацией слова "люблю", написанного по-грузински. Впервые за много лет она изменила своим правилам и пела с новыми музыкантами под живой аккомпанемент бэнда Лаймы Вайкуле. Нино с чувством исполнила "Чорнобривці", а потом еще несколько своих песен на грузинском.

За кулисами Лайма Вайкуле, которая была еще и режиссером фестиваля, рассказала, что в Одессе открыла для себя нескольких украинских музыкантов и уже пригласила их выступить на своем "Рандеву" в Юрмале в следующем году.

Кстати, в Одессу Вайкуле привезла четыре чемодана с эксклюзивными дизайнерскими нарядами. Брючные костюмы нежных оттенков она меняла на легкие белые платья с морскими принтами. Погулять по Одессе и сходить на Привоз, как планировала изначально, не хватило времени.

В финале третьего дня хозяйка "Рандеву" вышла на сцену исполнить гимн фестиваля вместе со всеми его участниками и дала слово, что это первый, но не последний одесский фестиваль! Обратившись к залу, артистка спросила, суждено ли "Лайма. Рандеву. Одесса" быть в 2020 году. И в ответ получила бурю оваций. "Значит, до следующего года, друзья! Это был первый, пробный раз. Следующий будет более мощным. Будем ждать целый год и опять встретимся!", – пообещала Лайма Вайкуле.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего.

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