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Чем запомнится Оскар-2020: упор лежа от Тома Хэнкса и неожиданные признания со сцены

Бутерброд на красной дорожке и неожиданные признания со сцены: яркие моменты Оскара-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Образ актрисы для "Оскара-2020"
Образ актрисы для "Оскара-2020"
Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения премии "Оскар". Сегодня.Lifestyle вели текстовую трансляцию вручения статуэток, а теперь делятся самыми яркими моментами, которыми запомнится "Оскар-2020".

Смотрите также видео с церемонии награждения премии "Оскар-2020":

Едва ли не с наибольшим интересом, наряду с объявлением лауреатов, зрители ждут появления голливудских звезд на красной дорожке "Оскара".

  • Красную дорожку 92-й церемонии открыл американский актер Билли Портер. Звезда эпатажа умеет удивлять публику, поэтому каждый его выход в свет – непредсказуемый. Для церемонии "Оскар-2020" Билли Портер выбрал неординарный образ – золотой птицы. Наряд от английского модельера Giles Deacon состоит из пышной оранжевой юбки с изображениями стрел и птиц, а также верхней части, украшенной перьями золотистого оттенка. Ярким акцентом наряда Билли стала массивная обувь на шнуровке в бронзовом оттенке.

Образ Билли Портер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Билли Портер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
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  • В 2020 году знаменитости в своем большинстве порадовали элегантными, изысканными платьями, хотя были и те, кто попал в просак, к примеру, модель Блэк Чайна, у которой буквально вывалилась грудь.

Красная дорожка "Оскара-2020": Блэк Чайна
Красная дорожка "Оскара-2020": Блэк Чайна
Фото: Getty Images

А также голливудская актриса Кристен Уиг, чей образ сравнивали и с гусеницей, и с лобстером, и с пастой с помидорами.

"Оскар-2020": актриса Кристен Уиг на красной дорожке
"Оскар-2020": актриса Кристен Уиг на красной дорожке
Фото: Getty Images

  • Американский кинорежиссер Спайк Ли растрогал присутствующих выборов образа – звезда надел костюм цветов баскетбольной команды Lakers с номером "24", под которым играл погибший в авиакатастрофе Коби Брайант. Завершающими штрихами образа стала черная бабочка и спортивные кроссовки.

Образ Спайк Ли и его супруги на "Оскаре-2020"
Образ Спайк Ли и его супруги на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images

Спайк Ли
Спайк Ли
Фото: Getty Images

  • Также прошлась по дорожке и 10-летняя актриса Джулия Баттерс, которая сыграла в фильме "Однажды в Голливуде". Кстати, девочка стала самой младшей участницей премии "Оскар-2020". Юная актриса пришла на премию в нежно-розовом платье. Публику удивило то, что Джулия Баттерс пронесла на "Оскар-2020" бутерброд с индейкой.

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  • А вот 63-летний голливудский актер Том Хэнкс по дороге на "Оскар" решил продемонстрировать физическую подготовку. Знаменитость прямо на красной дорожке начал отжиматься вместе с одним из присутствующих на церемонии офицеров. Этот момент попал на видео, которое за считанные минуты стало хитом Сети.

Актриса Натали Портман решила привлечь внимание к гендерной дискриминации. Звезда надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior. На первый взгляд, ничего необычного! Но если присмотреться к узору на тесьме накидки, то можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы.

Образ актрисы для "Оскара-2020"
Образ актрисы для "Оскара-2020"
Фото: Getty Images

  • Триумфатором премии "Оскар-2020" стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, который признан "Лучшим режиссером". Получив награду в категории "Лучший иностранный фильм", кинематографист отметил, что "уже готов выпить". Позже, когда его вновь пригласили на сцену за призом в номинации "Лучшая режиссура", Джун Хо пообещал "пить до следующего утра".

Пон Джун-Хо Фото: tvkinoradio
Пон Джун-Хо Фото: tvkinoradio

Напомним также, лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, лучшим актером – Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Смотрите полный список лауреатов премии "Оскар-2020".

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

Актер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что после церемонии вручения статуэток знаменитости отправились на закрытую вечеринку по случаю "Оскара-2020". Мероприятие посетили Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Ким Кардашьян и другие звезды.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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