Чем займется MELOVIN после Евровидения

С новым фееричным шоу артист посетит Киев, Одессу, Львов, Днепр и Харьков

MELOVIN. Фото: AFP

Молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, отправляется в концертный тур. Melovin с огненным номером и музыкальным хитом Under The Ladder занял 17-ю позицию из 26 возможных. Интересно, что за нашего артиста проголосовали жюри всего двух стран — Азербайджана (6 баллов) и Молдовы (5 баллов), остальные же поставили Украине ноль.

С новым фееричным шоу артист посетит Киев, Одессу, Львов, Днепр и Харьков.

MELOVIN отправляется в тур по Украине Фото: AFP

Напомним, что MELOVIN впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу "Х-фактор", в котором стал победителем. А уже в 2018 году достойно представил Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Under the Ladder", по результатам зрительского голосования заняв 7 место (17 в общем голосовании).

Благодаря необычному и запоминающемуся образу в сочетании с впечатляющими вокальными данными, MELOVIN собрал целую армию поклонников, которые называют себя "меловинаторами".