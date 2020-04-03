Чем живут новые пассии звезд, которые недавно расстались

Рассказываем всю правду о новых возлюбленных звезд, которые недавно развелись

Любовь. Она бывает такой непредсказуемой! Сегодня клянешься жене в чувствах, а завтра – расстаешься и влюбляешься в другую! И такое бывает часто, тем более в шоу-бизнесе, где жизнь просто кипит! Сегодня мы расскажем вам всю правду о новых возлюбленных звезд, которые недавно развелись. Программа "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассказывает, как профессия невесты Виктора Павлика помогает ей уберечься от измены, почему любовница Владимира Остапчука не снимает каблуки даже на кухне, а также где вспыхнула искра между Эдгаром Каминским и его новой возлюбленной.

Не так давно известие о том, что у Виктора Павлика новая молодая возлюбленная, прогремела, как гром среди ясного неба! Ведь Екатерина моложе певца на 28 лет. Горячая кровь!

Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя привыкла к стрессам – не только из-за комментариев хейтеров, но и через профессию! Девушка решила связать себя с Павликом не только браком, но и работой! Ведь она работает концертным директором певца, и это ей только на руку. Екатерина призналась "Зірковому шляху", как ее профессия помогает застраховаться от супружеской измены.

"Вся его жизнь, весь его календарь в моих руках. Он не знает, куда он завтра идет, что он делает. Я вообще не понимаю женщин, которые не пользуются таким моментом и не работают концертным директором. Когда твой муж певец или известный человек, я не понимаю, почему жены сидят дома или просто ходят на какую-то работу на 5 тысяч гривен", – говорит новая избранница Виктора Павлика.

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Сам Виктор также радуется, что работает с любимой бок о бок.

"Если бы мы не понимали друг друга, то наверняка мы и не были бы вместе, мы бы не смогли быть вместе. Мы везде ездим вместе, мы едим вместе, мы ходим вместе, концерты, все вместе, на интервью сейчас вместе, Катя рядом сидит. Есть моменты, когда мне классно побыть одному", – признается Виктор Павлик.

Иногда побыть в одиночестве любит и Екатерина. По ее мнению, это значительно улучшает отношения с любимым!

"В первую очередь, нужно быть самодостаточной. Нужно из себя что-то представлять. Нужно быть независимой. Это мои такие правила. Чтобы мужчина – не важно Виктор или не Виктор – чтобы он знал, что женщина может сама справиться. Поэтому независимость – это первое. Также должно быть какое-то занятие параллельно. Чтобы он знал, что не только им одним", – рассказывает Екатерина.

Чтобы показать, что "не только им одним", девушка проводит время с друзьями и устраивает фотосессии, а иногда даже топлес!

INSTAGRAM

Да, эта девушка любит наполнять жизнь перцем! И не хочет делиться личным с подписчиками. Кстати, их у нее уже более 30 тысяч! А вот избранница известного пластического хирурга Эдгара Каминского тоже частая гостья соцсетей, впрочем личной жизни напоказ не выставляет, хотя нам кое-что интересное рассказала.

Эдгар Каминский и Слава из НЕАНГЕЛов казались идеальной парой! Новость об их разводе всколыхнула весь шоу-бизнес, и пока одни перемывали косточки уже не супружеской паре, Эдгар устраивал свою жизнь и снова влюбился. В этот раз его избранницей стала Ольга Богатая. Роман этой пары развивался стремительно.

"Мы познакомились на мероприятие светском, в компании общих друзей. И потом на следующий день пошли в кино. Абсолютно случайно было, спонтанное решение пойти в кинотеатр. Не все, конечно, дошли после вечернего нашего праздника. А мы встретились там и вспыхнул искра", – вспоминает Ольга Богатая, новая возлюбленная Эдгара Каминского.

Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой Фото: Instagram.com

Так же стремительно развивается и карьера Ольги.

"Помимо того, что я директор Жана Грицфельдта и совладелица бренда, я руководитель больших проектов. Мы создаем в Украине очень много разных ивентов. Один из них сейчас готовится – первый в Украине детский благотворительный марафон Kids Run Day, это начало нового национального детского движения бега в стране", – говорит Ольга.

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